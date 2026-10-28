Başkan Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nda son durumu yerinde inceledi: "Burada yatıp, burada kalkacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 70 seviyelerine ulaştığını belirten Büyükkılıç, projenin yılsonuna kadar trafiğe açılmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Burada yatıp burada kalkacağız. Yılsonuna trafiğe açma yönünde gayret ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım geleceği açısından önem taşıyan Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nde yürütülen çalışmaları sahada inceleyerek teknik ekip ve firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı. Gerçekleştirilen incelemelerde Başkan Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Şantiye alanındaki çalışmaları yakından takip eden Büyükkılıç, açılan Kartal tünelini yürüyerek geçti, yüklenici firma temsilcileriyle imalatların ilerleyişini değerlendirdi.

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Büyükkılıç: "Kartal Kavşağı’mızın yapım süreci seyrinde gidiyor"

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, projede kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, çalışmaların planlanan doğrultuda sürdüğünü vurguladı. Büyükkılıç, "Yüzümüz gülüyor, Kartal Kavşağı’mızın yapım süreci seyrinde gidiyor. Bir hafta önce geldiğimiz noktaya göre hem ilerleme hem de çalışmaların düzenli şekilde devam etmesi bizleri keyiflendiriyor. Bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin fiziki gerçekleşmesinin yüzde 70’ler seviyesine ulaştığını kaydeden Büyükkılıç, mekanik tesislere ilişkin hazırlıkların da sürdüğünü belirtti. Bu imalatların devreye girmesiyle tamamlanma oranında daha ileri seviyelere ulaşılacağını ifade eden Büyükkılıç, sahadaki çalışmaların bütüncül bir anlayışla yürütüldüğüne dikkat çekti.

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Tüneller ve alt geçitlerde önemli aşama

Projenin farklı noktalarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Akansu tarafındaki Organize Sanayi Bölgesi tünelinin açıldığını ve diğer bağlantı yollarındaki çalışmaların da tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Millî Eğitim Müdürlüğü önünden gelen araçların Erciyes yönüne rahatlıkla ilerleyebileceği güzergâhta çalışmaların sürdüğünü aktaran Büyükkılıç, Hüma Hastanesi tarafındaki kavşak düzenlemesinin tamamlandığını, yaya geçitleri ve bağlantılı imalatlarda da sona yaklaşıldığını kaydetti.

Kartal Tüneli’ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Büyükkılıç, sahadaki ekiplerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erciyes Tüneli’nde devam eden kazı çalışmalarının tamamlanması ve tünelin açılması için de yoğun mesai harcandığını belirtti.

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"Yılsonuna trafiğe açmayı hedefliyoruz"

Projenin tamamlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, temel hedeflerinin kavşağı yılsonuna kadar trafiğe açmak olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, "Burada yatıp burada kalkacağız. Allah’ın izniyle yılsonuna trafiğe açma yönünde gayret ediyoruz. Estetik düzenlemeler bahar döneminde tamamlanabilir. Fonksiyonel açıdan ise hava şartları elverdiği ölçüde yüklenici firmamız işi bir an evvel bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Müşavir firmamız takipte, belediye ekiplerimiz de işin üzerinde" diye konuştu.

Erciyes Tüneli’ndeki kazı çalışmalarının ardından Pazar günü tünelin açılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü de aktaran Büyükkılıç, çalışmaların kazasız ve sorunsuz tamamlanması temennisinde bulundu.

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"Kartal Kavşağı ve 15 Temmuz Kavşağı’nda yoğun mesai var"

Kayseri genelinde ulaşım yatırımlarının eş zamanlı sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı’nın yanı sıra 15 Temmuz Kavşağı’ndaki çalışmaların da devam ettiğini belirtti. Büyükkılıç, "Kartal Kavşağı harıl harıl çalışıyor, 15 Temmuz’daki kavşağımızda da çalışmalarımız sürüyor. İlkbahara geldiğimizde şehrin havası, trafik akışı ve ulaşım konforu değişecek. Hem yüklenici hem de müşavir firmamızla iyi ki anlaşmamızı yapmışız. İşlerin bu güzel şekilde devam etmesi bizleri keyiflendiriyor. İşin estetik boyutu ayrı, fonksiyon boyutu ayrı; her ikisini de gözeterek çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Uluslararası finansmanla Kayseri’nin ulaşım altyapısı güçleniyor

Kartal Katlı Kavşağı Projesi’nin hayata geçirilmesinde sağlanan desteklere de değinen Başkan Büyükkılıç, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’e ve Dünya Bankası tarafından projeye sağlanan finansman desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Büyükkılıç, kentin ihtiyaçlarına yönelik yatırımların iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü vurgulayarak projenin Kayseri için hayırlı olmasını diledi.

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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ise 15 Kasım itibarıyla zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarına yönelik planlamaların bulunduğunu, mekanik sistemler kapsamında ihtiyaç duyulan pompaların da tedarik sürecinde önemli aşamaya geldiğini bildirdi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kartal Kavşağı ve bağlantı yollarında trafik akışının daha güvenli, hızlı ve kesintisiz hale getirilmesi, ulaşım sürelerinin kısaltılması ve kavşak kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu yükseltmeye yönelik yatırımlarını sürdürürken Kartal Katlı Kavşağı’nı da planlanan takvim doğrultusunda tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı amaçlıyor.

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Dünya Bankası finansmanı ve İller Bankası A.Ş. koordinasyonunda, ‘İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi’ kapsamında hayata geçirilen yatırımda çalışmalar yoğun tempoda devam ediyor. Kentin önemli ulaşım akslarından birinde gerçekleştirilen proje ile trafik yoğunluğunun azaltılması, kavşak kapasitesinin artırılması ve sürücüler ile yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısının oluşturulması hedefleniyor.