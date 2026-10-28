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        ERÜ'de "2026 Uyumlu Birliktelikle Kore Kültür Festivali" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Hansung Üniversitesi işbirliği ile "2026 Uyumlu Birliktelikle Kore Kültür Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:48 Güncelleme:
        ERÜ'de "2026 Uyumlu Birliktelikle Kore Kültür Festivali" düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Hansung Üniversitesi işbirliği ile "2026 Uyumlu Birliktelikle Kore Kültür Festivali" düzenlendi.

        Festival kapsamında Hansung Üniversitesinden gelen 20 kişilik ekip, ERÜ Edebiyat Fakültesi öğrencilerine üç gün boyunca Kore makyaj sanatları, geleneksel Kore danslarından yelpaze dansı ve sogo dansı ile K-Pop dansları konusunda eğitimler verdi.

        Edebiyat Fakültesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu'nda "2026 Uyumlu Birliktelikle Kore Kültürü" başlıklı akademik bir seminer düzenlendi.

        Seminerde Türk ve Kore edebiyatlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, dizi ve sinema aracılığıyla tanınan Kore kültürü, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Han Kang ve eserleri ile Türkiye-Kore arasındaki eğitim ve akademik işbirlikleri ele alındı.

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        Öte yandan Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda, Kore'den gelen performans sanatçıları ile ERÜ Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri geleneksel ve modern dans gösterileri sahneledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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