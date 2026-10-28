Kocasinan Belediyesinin Ay Yıldız Turuna hava engeli
Kocasinan Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan Ay Yıldız Turu, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Kocasinan Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenmesi planlanan Ay Yıldız Turu, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu vatandaşlarla birlikte yaşatmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Ay Yıldız Turu’nun, hava şartları göz önünde bulundurularak iptal edildiği belirtildi. Alınan karar doğrultusunda, 29 Ekim tarihinde yapılması planlanan etkinlik gerçekleştirilmeyecek.
Kocasinan Belediyesi, vatandaşların bilgisine sunduğu duyuruyla etkinliğin iptal edildiğini bildirirken, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
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