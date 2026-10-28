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        Başkan Palancıoğlu: "Cumhuriyetimizin nice yüzyılları için çalışmaya devam edeceğiz"

        Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin mirasını yaşatmak ve Türkiye'yi geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 10:41 Güncelleme:
        Başkan Palancıoğlu: "Cumhuriyetimizin nice yüzyılları için çalışmaya devam edeceğiz"

        Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, cumhuriyetin mirasını yaşatmak ve Türkiye’yi geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

        Her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen bağımsızlığından ödün vermeyen aziz milletin en büyük mirası olan cumhuriyet, coşkuyla kutlanmaya devam ediyor.

        Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin zirvesi olan cumhuriyetimiz, 103 yıldır tüm ihtişamıyla parlamaya devam ediyor. Milletimizin tarih sayfalarına sığmayan bağımsızlık mücadelesi ve vatan sevgisinin en somut eseri olan cumhuriyetimizi, 29 Ekim 1923’ten bu yana aynı kararlılıkla yaşatıyoruz. Milletimizin bağımsızlık uğruna yazdığı bu destanla gurur duyuyor; ülkemizi en iyi şekilde yarınlara taşımak için cumhuriyetimizi durmaksızın ileriye götürmek adına çalışıyoruz. Cumhuriyetimizi yaşatmak ve atalarımızın bu kutsal mirasını gelecek nesillere aktarmak hepimizin en temel sorumluluğudur."

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        Başkan Palancıoğlu, mesajının sonunda başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve şükranla anarak, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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