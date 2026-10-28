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        Büyükşehir2den afetlere dirençli gelecek için güç birliği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan Teknik, Bilimsel ve Mesleki İş Birliği Protokolü ile kentin afet risklerinin azaltılması, teknik uzmanlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve afetlere karşı daha dirençli bir şehir oluşturulması hedefleniyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, iş birliğinin hayırlı olmasını dileyerek Kayseri'nin güvenli ve sürdürülebilir geleceğine katkı sunacak ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Büyükşehir2den afetlere dirençli gelecek için güç birliği

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu arasında imzalanan Teknik, Bilimsel ve Mesleki İş Birliği Protokolü ile kentin afet risklerinin azaltılması, teknik uzmanlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve afetlere karşı daha dirençli bir şehir oluşturulması hedefleniyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, iş birliğinin hayırlı olmasını dileyerek Kayseri’nin güvenli ve sürdürülebilir geleceğine katkı sunacak ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Süleyman Varol ve beraberindeki yönetimi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Kayseri’nin afetlere karşı dirençliliğini artırmak amacıyla Teknik, Bilimsel ve Mesleki İş Birliği Protokolü imzalandı.

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        Başkan Büyükkılıç ile TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Süleyman Varol tarafından imza altına alınan protokol, kentin afet risklerinin azaltılması, teknik ve mesleki bilgi birikiminin etkin kullanılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, imzalanan protokolün hayırlı olmasını temenni etti. Protokolün, Kayseri’nin daha güvenli, sürdürülebilir ve afetlere dirençli bir kent olarak gelişmesine katkı sunacak ortak çalışmaların çerçevesini oluşturması amaçlanıyor.

        Afetlerin Tüm Aşamalarını Kapsayan İş Birliği

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        Teknik, bilimsel ve mesleki iş birliğine dayanan protokol; afet öncesinde risklerin azaltılmasından afet ve acil durumlarda teknik destek sağlanmasına, afet sonrasında ise iyileştirme ve yeniden yapılanma süreçlerine kadar geniş bir çalışma alanını kapsıyor.

        Bu kapsamda, TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu koordinasyonunda, gönüllülük esasına dayalı bir "Teknik Uzman ve Gönüllü Havuzu" oluşturulabilmesine imkân tanınıyor. Böylece ilgili meslek odalarının uzmanlığı, deneyimi ve insan kaynağının afetlere hazırlık çalışmalarına daha etkin şekilde dâhil edilmesi hedefleniyor.

        Protokol doğrultusunda belediye ve ilçe belediyesi personeli, meslek odası üyeleri, teknik personel, gönüllüler ve öğrencilere yönelik ortak eğitim programları düzenlenebilecek. Çalıştaylar, seminerler, saha uygulamaları ve tatbikatlarla afet bilincinin geliştirilmesi, teknik kapasitenin artırılması ve hazırlık süreçlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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        Afet ve acil durumlarda sunulacak teknik desteğin ise ilgili mevzuat ve afet müdahale planları doğrultusunda, yetkili kurumların koordinasyonunda yürütülmesi öngörülüyor.

        Bilimsel ve Mesleki Birikim Kayseri İçin Buluşacak

        Protokol; bilimsellik, teknik doğruluk, meslek etiği, katılımcılık ve kurumlar arası koordinasyon ilkeleri temelinde sürdürülebilir bir iş birliği geliştirilmesini esas alıyor. Bu doğrultuda, meslek odalarının bilgi ve deneyiminin yerel yönetimlerin çalışmalarıyla buluşturulması, Kayseri’nin afetlere hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve güvenli yaşam alanlarının desteklenmesi hedefleniyor.

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        TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Süleyman Varol, TMMOB Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Süleyman Varol, imzalanan protokole ilişkin yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç ve Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanımız Sayın Gonca Arın ile kentimizin afetlere karşı daha dirençli hâle gelmesi için zaten koordinasyon ve uyum içerisinde çalışıyoruz. İmzalamış olduğumuz protokolle mevcut iş birliğimizi daha da güçlendirerek meslek odalarımızın bilgi birikimini ve teknik uzmanlığını afet öncesi hazırlık, risk azaltma, eğitim ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarına daha etkin şekilde dâhil etmeyi hedefliyoruz. Kayseri’mizin daha güvenli bir geleceğe hazırlanması adına önem taşıyan bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve Sayın Gonca Arın’a teşekkür ediyorum" dedi.

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        İmzalanan protokolün, Kayseri’nin afet risklerini azaltmaya yönelik çalışmalarına teknik ve bilimsel destek sağlaması, mesleki uzmanlığı ortak hedefler doğrultusunda buluşturması ve kentin dirençli şehir vizyonuna katkı sunması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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