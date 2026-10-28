Kayseri'ye "kent balkonu" yapılıyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde belediye "kent balkonu" inşa ediyor.

​​​​​​​Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin panoramik manzarasına hakim konumuyla dikkati çeken Erkilet Millet Bahçesi'nde yapımına başlanan "kent balkonu", vatandaşlara Kayseri'yi farklı bir perspektiften seyretme imkanı sunacak.

Şehir siluetine yeni bir güzellik kazandırması hedeflenen projeyle hem Kayserililer hem de kenti ziyaret eden misafirler için önemli bir buluşma ve seyir noktası oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini aynı noktadan izleme imkanı sunacak kent balkonunun şehrin cazibesini artıracağını belirtti.

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Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İnşallah sağlık içerisinde, kazasız belasız bir şekilde inşaatı tamamlanır. Bu yıl içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız güzel bir mekan olacak. Buradan Kayseri'yi seyrederken, Kayseri'den baktığımız zaman burayı da görebileceğiz. Güzel bir Türk bayrağıyla taçlandıracağımız kent balkonumuzun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."