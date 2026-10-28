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        Kayseri'de öğrencilerden meşaleli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

        Kayseri'de lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde meşaleli kutlama programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Kayseri'de öğrencilerden meşaleli Cumhuriyet Bayramı kutlaması

        Kayseri'de lise öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okul bahçesinde meşaleli kutlama programı düzenledi.

        Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin öncülüğünde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için etkinlik gerçekleştirdi.

        Etkinlikte, bayrak, sis ve meşale gösterileri ile çeşitli koreografiler yapıldı, şiirler okundu.

        Ayrıca okul tarafından özel olarak bastırılan ve 29 Ekim 1923'te yaşananların anlatıldığı "Cumhuriyet Postası" isimli temsili gazete dağıtıldı.

        Okul müdürü Ramazan Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutlayarak etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

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        Etkinliği organize eden tarih öğretmeni Fatih Taşçı da Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Öğrencilerle birlikte güzel bir etkinlik düzenlediklerini belirten Taşçı, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Bayramı'mızı yaklaşık 800 kişiyle beraber kutladık. Öğrencilerimiz yaklaşık 2 haftaya yakın bir süre törene hazırlandılar. Cumhuriyet'in değerini biz günümüz gençliğine onların anladığı dille anlatmak istedik. Burada şiir ve yazı ağırlıklı değildi. Görsel ve işitsel malzemeyi, yapay zekayı kullanmaya çok daha dikkat ettik. Cumhuriyet Postası adıyla bir gazeteyi okulumuz öğrencileriyle beraber yazdık ve 1200 adet dağıttık. Bu da bizim için gurur verici bir durumdur. Ayrıca 1500 Türk bayrağı dağıttık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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