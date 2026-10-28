Geleneksel Çerkes ürünleri öğrencilere burs oluyor Üniversite öğrencileri için düzenlenen panayırda Çerkes gelenekleri görücüye çıktı

Kayseri’de Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen panayırda sergilenen geleneksel Çerkes ürünlerinden elde edilen gelir ile üniversite öğrencilerine destek olunacak.

Dernek binasında düzenlenen panayırın açılışına Kocasinan Kaymakamı ve Kayseri Vali Yardımcısı Erdoğan Turan Ermiş, Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Aydın Kalkan, Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları Başkanı Serhat Baloğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinlik ile ilgili bilgi veren Birleşik Kafkasya Derneği Kadın Kolları Başkanı Serhat Baloğlu, "Bugün bir panayırımız var. Şu anda kadın kollarımız 8 kişiden oluşuyor. Ama bize kadın kolları dışında hemşehrilerimizden gelip çok fazla yardımda bulunan, katkıda bulunan arkadaşlarımız var. Bu vesileyle herkese, sizin huzurunuzda onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir ay öncesinden beri biz hamur işlerimizi önden yaptık. Haluj var, bizim Çerkes mantımız var. İçerisi patatesli ve etli olan iki çeşit mantımız var. Onun dışında fırında pişen bir pide çeşidimiz var. Bunun içerisinde kıyma var, mayalı bir hamurdan yapılan, hamuru sütle yoğurulan güzel bir ürün o da lezzetli bir ürün. Gubatemiz var. Gubate yine bir börek çeşididir. Yemeklerin yanında sunduğumuz içerisinde herhangi bir şey olmayan ekmek olarak özel günlerde kullandığımız bir ekmek çeşidimiz var. Yaprak sarmamız var, tatlı çeşitlerimiz var, yemek olarak tatlılarımız var. El yapımı çok güzel eriştemiz var. Kıyafetlerde de Çerkes el sanatları ürünlerinden takılarımız var. Onun dışında çocuk giysilerimiz var. Yine yastık örtülerimiz, ev tekstili var elimizde. Bu panayırın amacı burslu çocuklara yardımcı olmak için, eğitimlerine katkıda bulunmak için hazırlanmış bir panayırdır. Çocukların eğitimine katkıda bulunmak isteyen herkes yanımızda olsun, bekliyoruz, istiyoruz, davet ediyoruz. Buyurun diyoruz" dedi.

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Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı Aydın Kalkan ise, "Birleşik Kafkasya Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneğimizin geleneksel hale getirmiş olduğu 2026 panayırımızın bugün açılışını hep birlikte beraber yapıyoruz inşallah. Panayırımızda yükseköğretimde okuyan öğrencilerimizin burs ihtiyacını karşılamak için bir araya gelmiş oluyoruz. Hemşehrilerimizi, hayırseverlerimizi panayırımıza mutlaka Çerkes kültürünün yemeklerinin lezzetlerini tatmaya davet ediyorum ben. Tabi burada bir üniversite öğrencisine dokunacağız. Ülkemizin geleceğine de dokunmuş olacağız. O öğrencimiz yetişecek inşallah ülkeye hizmet edecek. Bundan dolayı çok önemlidir yani panayırımız ve her yıl da geleneksel hale getirdik. Her yıl devam ediyoruz. Yine kültürümüzün takıları sergileniyor burada. Yine bildiğiniz gibi derneğimizin Örenşehir'de coğrafi işaretli Çerkes Peyniri var. O da hemşehrilerimize sunulacak, burada ikram edilecek. Pazar gününe kadar panayırımız devam ediyor. Mutlaka hemşehrilerimizin gelip hem Çerkes yemeklerinin lezzetlerini tatmalarını hem de bir öğrenciye katkı sunmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Pazar gününe kadar devam edecek olan panayırda geleneksel Çerkes lezzetlerinden, kıyafetlerine ve ev tekstiline kadar olan ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.