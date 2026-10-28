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        Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

        Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'ta, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

        Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Yozgat'ta, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Gökmen Çiçek, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

        Daha sonra ilkokul öğrencileri, temsili olarak Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazeteleri vatandaşlara dağıttı.

        Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet'in 103. yılını onurla ve gururla kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm vatandaşları meydanda düzenlenecek 29 Ekim kutlamalarına davet etti.

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        - Sivas

        Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Sağanak altında gerçekleştirilen törene, Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile il protokolü katıldı.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        - Nevşehir

        Nevşehir Valiliği önündeki törende, Vali Hüseyin Kök, Garnizon Komutanı adına Albay Aykut Aydın ve Belediye Başkan Vekili Murat Pastutmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kentteki protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

        - Niğde

        Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Nedim Akmeşe, Bor Garnizon Komutanı Albay Ali Okan ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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        Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki törende, Vali Murat Sefa Demiryürek, Garnizon Komutanı adına Albay Mustafa Kürşat Doğan ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulan, İstiklal Marşı okunan törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Yozgat

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

        Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

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        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Özkan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Keskin Şenel ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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