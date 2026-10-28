Kayseri ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Özkan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Keskin Şenel ve Belediye Başkanı Kazım Arslan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Törene, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kentteki protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Nevşehir Valiliği önündeki törende, Vali Hüseyin Kök, Garnizon Komutanı adına Albay Aykut Aydın ve Belediye Başkan Vekili Murat Pastutmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar ve Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Gökmen Çiçek, Cumhuriyet'in 103. yılını onurla ve gururla kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, tüm vatandaşları meydanda düzenlenecek 29 Ekim kutlamalarına davet etti.

Daha sonra ilkokul öğrencileri, temsili olarak Cumhuriyet'in ilanını duyuran gazeteleri vatandaşlara dağıttı.

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