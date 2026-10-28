Kayseri'nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri anılacak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: "Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin Kayseri ile birlikte tüm dünyada tanınmasını istiyoruz" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Tüm insanlığın mesajından bu mesajlardan istifade etmesi gerekir"

Kayseri'nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri, vefatının 782. yılında düzenlenecek olan etkinliklerle anılacak.

456 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler öncesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda basın tanıtım toplantısı düzenlendi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında düzenlenen toplantı öncesinde hazırlanan kısa film izletildi. Programda konuşan 23., 24. ve 25. Dönem AK Parti Kayseri Kayseri Milletvekili ve Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, "Geçen yıl 781. yıl dönümü münasebetiyle başladığımız bu anma toplantıları, daha önce küçük çaplı olarak anılmış bile olsa, kurumsal olarak Allah’ın izniyle bundan sonra inşallah bu ikincisi oluyor. Bundan sonra da devletimiz ve milletimiz el ele birlikte Kayseri'mizin kültür ve inanç hanesine yazılmaya devam edecek. Hazreti Mevlana’yı anmak dünya çapında bir bilinirliğe sahip. Şu anda Konya’mıza bu vesileyle Şebi Arus dönemlerinde 400 binin üzerinde insan gelmektedir. Şemsi Tirmizi Hazretleri Mevlana Hazretleri ile 3,5 yıl bir arada kalmış ama Seyyid Burhaneddin Hazretleri onun çilehanesinin ve yetişmesinin en büyük mimarı olarak 9,5 yıl kendisiyle ilgilenmiş, onun yetişmesine vesile olmuştur. O Konya’da çok bilinir ve tanınır olmuş olmasına rağmen böyle büyük bir zatın bizde az biliniyor olması bizim için de bir eksiklik. İnşallah bundan sonraki dönemlerde bu eksikliği hep birlikte tamamlayacağız" dedi.

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Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesinin çevresi değişecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nin bulunduğu bölgeyle alakalı çalışmaların yapılacağını ve projenin hazır olduğunu söyledi. Büyükkılıç, "Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin bulunduğu bu bölgeyle ilgili değişik zamanlarda değişik projeleri biz gündemimize attık. Hatta zaman zaman seçim beyannamelerimizde bu projelerle ilgili paylaşımlarda da bulunduk. Buradaki mevcut İl Halk Kütüphanesi'nin buradan taşınması gerektiğini, bu bölgenin ruhuna uygun yeni yapılacak bir projelerle buranın taçlandırılması ve dolayısıyla Allah dostu Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin gündemde kalmasını, şehrimize ait bu değerin önemsenmesini ve unutulmamasını sağlama adına projeler hayata geçirmek üzere gündemimize almıştık. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizin içerisinde yapmış olduğumuz 6 bin metrekarelik önemli ve anlamlı kütüphane projesiyle bunun bir bakıma adımını atmış ve o projeyi tamamlayarak hayata geçirdik. Çok değerli Kültür Bakanımızla da görüşmek suretiyle içerisinin donanımı ve işletilmesi konusunda Kültür Bakanlığımıza İl Halk Kütüphanemizin de devamı niteliğinde olması düşüncesiyle talepte bulunmuştuk. Onlar da kabul etti ve kendilerinin de katılımlarıyla açılış yapıldı. Şu anda da Allah'a şükürler olsun şehrimizin en önemli kütüphanelerimizden biri olarak hizmetine devam ediyor. Ancak buradaki eser belki ihtiyaçtan kaynaklandı, şimdilik değişik fonksiyon yüklenerek Kültür Bakanlığımız tarafından kullanılmakta. Büyük projenin içerisinde bu yapının da daha sonraki yeni fonksiyonlarla değerlendirileceğini ve dolayısıyla bunun kaldırılacağını burada paylaşarak, bu bölgede yapılacak olan çalışmayla ilgili İl Kültür Müdürlüğümüz dahil, geçmiş dönemimizdeki müzemiz, şimdi bizim paleontoloji müzesi olarak tamamlayıp bitirdiğimiz eser dahil, sanat mektepleri dahil bu bölgedeki tüm eserleri de içine alacak şekilde çok değerli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın da işin içerisine dahil olması anlayışı içerisinde bir çalışmanın başlatıldığını, sadece burada bir yerel ve bölgesel bir çalışmadan ziyade tamamen bu bahsettiğim adayı içerecek ve kuşatacak şekilde bir projenin hazırlıklarının yapıldığını da ifade etmek isterim. Şu anda projemiz hazır" ifadelerini kullandı.

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"Tüm insanlığın mesajından bu mesajlardan istifade etmesi gerekir"

Büyükkılıç, "Bu güçlü ve birlikte dayanışmanın ürünlerini hep beraber önümüzdeki dönemde göreceğiz. Sadece değerli gönül dostu Mevlana'nın ismini zikrederek onu "hocası" şeklinde tanımlamanın yetmediğini hatta bence sığ kaldığına da burada haddim olmayarak ifade ederek hak ettiği yere şehrimizin manevi mimarını, bu çalışmaların yapılması ile dünya gündemine o Allah dostunu da yetiştiren bir büyüğümüz olarak taşınması gerektiğini, tüm insanlığın mesajından bu mesajlardan istifade etmesi gerektiğini burada paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

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"Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Kayseri ile birlikte tüm dünyada tanınmasını istiyoruz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, etkinlikler hakkında bilgiler vererek, yapılan çalışmalar ile Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Kayseri ile birlikte tüm dünyada tanınmasını istediklerini kaydetti ve, "İçerisinde tiyatroların, sergilerin, sempozyumların, panellerin olduğu ve her kesimden insanlara hitap eden Hazreti anmak için bir çalışma düzenlendi. Dünyanın her yerinde köklü şehirler, tarihi şehirler, tarihi şahsiyetlere nispet edilir. Onunla anılır. Bu Avrupa’nın köklü şehirlerinde bazen azizlerle anarlar, bazen tarihi şahsiyetlerle. Bizim ülkemiz de öyledir. Konya Mevlana ile anılır. Ama Kayseri’de manevi önderi kim dediğimizde hep beraber "Seyyid Burhaneddin" deriz. Öyle ki, göreve başlarken birçok bürokrat, birçok siyasetçi oraya gidip bir dua eder. Çocuklarımız sınav öncesinde orada ruh temizliği hissederler. Türkiye’nin birçok yerinden kişinin Seyyid Burhaneddin Hazretleri’ni ziyaret ettiğini, hatta nereden bildiklerini şaşırdığım, rüyasında gördüğünü ifade eden kişilerle karşılaştım. Dolayısıyla Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin Kayseri ile birlikte tüm dünyada tanınmasını istiyoruz, arzu ediyoruz. Çünkü yaşadığı dönem kapkaranlık bir dönemdi. Moğollar Anadolu’yu yakıp yıkıyordu. Belki de Türk İslam dünyasının en kötü günleri Moğol saldırılarıyla yaşanmıştı. Her yer ateşti. İnsanlara bir liman olmuş, bir rehber olmuş ve manevi yönden İslam’ın o hoşgörüsüyle beraber tekrardan bu topraklarda neşet etmesi için büyük mücadeleler vermiştir" şeklinde konuştu.

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Programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, kamu kurum müdürleri ve davetliler katıldı.