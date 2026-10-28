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        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin katılımıyla Cumhuriyet'in kuruluş hikâyesini anlatan klip hazırlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin katılımıyla Cumhuriyet'in kuruluş hikâyesini anlatan klip hazırlandı.

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilkokul öğrencilerinin katılımıyla hazırlanan klibi kamuoyuyla paylaştı. Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze uzanan yolculuğun çocukların gözünden anlatıldığı klipte, bağımsızlık, bayrak sevgisi ve Cumhuriyet coşkusu ön plana çıkarıldı.

        Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluş hikayesinin çocukların gözünden yeniden hatırlandığı belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sesinde Cumhuriyet'in heyecanı, gözlerinde yarınların umudu var" ifadelerine yer verildi.

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        Hazırlanan kliple, Cumhuriyet'in değerlerinin yeni nesillere aktarılması ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunun öğrencilerle birlikte yaşatılması amaçlandı.

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