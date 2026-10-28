Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluş hikayesinin çocukların gözünden yeniden hatırlandığı belirtilerek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sesinde Cumhuriyet'in heyecanı, gözlerinde yarınların umudu var" ifadelerine yer verildi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencilerinin katılımıyla Cumhuriyet'in kuruluş hikâyesini anlatan klip hazırlandı.

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