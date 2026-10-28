Seyyid Burhaneddin Hazretleri Kayseri'de anılacak

Mevlana'nın hocası olarak bilinen Seyyid Burhaneddin Hazretleri, Kayseri'de 4-6 Kasım tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

2. Uluslararası Seyyid-i Sırdan Seyyid Burhaneddin Muhakkik-i Tirmizi Hazretleri Sempozyumu ile ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek, dünyanın her yerinde köklü şehirlerin orada yaşayan tarihi şahsiyetlerle anıldığını, Kayseri'nin manevi mimarının da Seyyid Burhaneddin olduğunu söyledi.

Seyyid Burhaneddin'in tüm dünyada tanınmasını istediklerini ifade eden Çiçek, "Çünkü yaşadığı dönem kapkara bir dönemdi. Moğollar Anadolu'yu yakıp yıkıyordu. Her yer ateşken insanlara bir liman olmuş, rehber olmuş ve manevi yönden İslam'ın o hoşgörüsüyle beraber tekrar bu topraklarda yeşermesi için büyük mücadeleler vermiş." diye konuştu.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da hazırladıkları projeyle Seyyid Burhaneddin'in kabrinin de bulunduğu bölgede kapsamlı bir çalışma gerçekleştirileceğini belirtti.

Seyyid Burhaneddin'in kent için önemine değinen Büyükkılıç, düzenlenecek etkinliklere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel de şehrin banilerinden Seyyid Burhaneddin Hazretleri'ni çeşitli programlarla anmak istediklerini dile getirdi.

Seyyid Burhaneddin'in 9 yıl Mevlana ile ilgilendiğini, yetişmesine vesile olduğunu anlatan Karayel, "Kayseri'nin inanç turizminde hak ettiği ivmeyi kazanması için mutlaka buraların belirgin hale gelmesi gerekiyor. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Seyyid Burhaneddin'in eserinin Türk Edebiyatı Vakfı'nın desteğiyle Türkiye Türkçesi'ne çevrildiğini, yakında tıpkı basım olarak bastıracaklarını kaydetti.