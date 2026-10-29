Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Hasarlı hücre ve dokular ERÜ'de üretilen kök hücre eksozomuyla tedavi ediliyor

        Hasarlı hücre ve dokular ERÜ'de üretilen kök hücre eksozomuyla tedavi ediliyor

        FURKAN BOZKURT - Eksozom üretim izin belgesi alan Türkiye'deki tek kamu kurumu olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde (GENKÖK), hasar gören hücre ve dokular kök hücre eksozomuyla tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Hasarlı hücre ve dokular ERÜ'de üretilen kök hücre eksozomuyla tedavi ediliyor

        FURKAN BOZKURT - Eksozom üretim izin belgesi alan Türkiye'deki tek kamu kurumu olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde (GENKÖK), hasar gören hücre ve dokular kök hücre eksozomuyla tedavi ediliyor.

        Bilimsel çalışmalar ve denetim sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından temmuz ayında GENKÖK'e eksozom üretim izin belgesi verildi.

        Kök hücrelerden özel işlemlerin ardından elde edilen nano boyutlu kesecikler, etki ettikleri hücrelerin fonksiyonlarını güçlendiriyor ve hasar gören hücreleri onarıyor. Bu sayede eksozomlarla hastalara eklem ve doku onarımı, cilt, saç dökülmesi, yara iyileştirme ve yanık tedavileri uygulanıyor.

        REKLAM

        GENKÖK Müdürü Prof. Dr. Serpil Taheri, AA muhabirine, eksozomların tedavi süreçlerindeki etkisi ve Merkezin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

        Eksozomların bütün hücrelerden salgılanan küçük veziküller (içi sıvı dolu küçük kesecikler) olduğunu belirten Taheri, "İçinde birtakım biyolojik yapılar var. RNA'lar, proteinler, lipitler (suda çözünmeyen, karbon, hidrojen ve oksijen atomlarından oluşan organik moleküllere verilen genel ad), birtakım büyüme faktörleri ya da iyileştirici faktörler taşıyan küçük veziküller. Biz bunları özellikle kök hücrelerden elde ederek kök hücrelerin iyileştirici etkilerinin hastalara da tedavi seçeneği olarak kullanılması konusunda birtakım çalışmalar yürütmekteyiz." diye konuştu.

        REKLAM

        GENKÖK'ün bu alandaki tek kamu kurumu olduğuna dikkati çeken Taheri, "Eksozom, cilt tedavilerinde, yara iyileşmesinde, saç sağlığında, eklem ve kıkırdak hasarları gibi birçok alanda araştırılıyor ve kullanılıyor. Özellikle otoimmün (bağışıklık sistemi) hastalıkların tedavisinde şu an için bir tedavi seçeneği olup olmaması konusunda da birçok klinik araştırma devam etmekte." dedi.

        - Doktor gerekli görürse tedavi uygulanıyor

        Taheri, uzun yıllardır kök hücre ve rejeneratif tıp alanında çalıştıklarını belirterek, 14 Temmuz 2026 itibarıyla eksozom üretim izin belgesi aldıklarını dile getirdi.

        Amaçlarının bilimsel bilgiyi yüksek teknolojiye ve ülke için katma değere dönüştürmek olduğunu ifade eden Taheri, bu konudaki çalışmaların önünü açarak literatüre ve hastalara yeni bir tedavi seçeneği sunabilmek istediklerini söyledi.

        REKLAM

        İşlemlerin hedeflenen bölgeye göre lokal olarak uygulandığını dile getiren Taheri, hastaların tedaviye erişim sürecine ilişkin, "Hasta öncelikle doktora başvuruyor, doktor gerekli görürse bizimle bağlantıya geçerek bu tedaviyi hastaya ulaştırabiliyor." dedi.

        Taheri, merkez laboratuvarlarında üretilen kök hücrelerle bugüne kadar 1000'in üzerinde hastaya tedavi uygulandığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Peribacaları gazeteci çifte mezar oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        500 milyar dolar silindi
        500 milyar dolar silindi
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        UND İkinci Başkanı Ergun Bilen: "Türk taşımacısı kendi geleceğinin seyircis...
        UND İkinci Başkanı Ergun Bilen: "Türk taşımacısı kendi geleceğinin seyircis...
        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip
        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden Cumhuriyet coşkusunu anlatan klip
        Seyyid Burhaneddin Hazretleri Kayseri'de anılacak
        Seyyid Burhaneddin Hazretleri Kayseri'de anılacak
        ERÜ Hastaneleri'nde "26 Ekim Hasta Hakları Günü" kutlandı
        ERÜ Hastaneleri'nde "26 Ekim Hasta Hakları Günü" kutlandı
        Kayseri'nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri anılacak Kayseri Va...
        Kayseri'nin manevi mimarı Seyyid Burhaneddin Hazretleri anılacak Kayseri Va...
        Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı
        Tomarza'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı