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        Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

        Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Bünyan Stadyumu’ndaki programa İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, ilçedeki siyasi parti başkanları, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

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        Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünde Bünyan’da yaşanan bayram coşkusu, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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