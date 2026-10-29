Bünyan'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Bünyan Stadyumu’ndaki programa İlçe Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, ilçedeki siyasi parti başkanları, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yapıldı. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler ve çeşitli etkinliklerle devam eden program, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümünde Bünyan’da yaşanan bayram coşkusu, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.
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