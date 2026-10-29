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        Başkan Çolakbayrakdar: "Dünyaya açılan kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ediyoruz"

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 'Kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ediyoruz' anlayışıyla ilçeye kazandırdığı Sinan Kütüphaneleri, her yaştan vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Modern tasarımları, ferah çalışma alanları ve sunduğu imkânlarla dikkat çeken kütüphaneler, özellikle öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma süreçlerine büyük katkı sağlıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Başkan Çolakbayrakdar: "Dünyaya açılan kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ediyoruz"

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın 'Kütüphanelerle zenginleştirilmiş bir şehir inşa ediyoruz' anlayışıyla ilçeye kazandırdığı Sinan Kütüphaneleri, her yaştan vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Modern tasarımları, ferah çalışma alanları ve sunduğu imkânlarla dikkat çeken kütüphaneler, özellikle öğrencilerin ders çalışma ve kitap okuma süreçlerine büyük katkı sağlıyor.

        Fevziçakmak, Ahievran, Yenişehir, Hacı Mustafa Tarman, Yavuzselim, Erciyesevler ve Erkilet olmak üzere toplam 7 farklı noktada hizmet veren Sinan Kütüphaneleri, gençlere ve çocuklara düzenli, güvenli ve verimli çalışma ortamı sunuyor. Şehri nitelikli sosyal ve kültürel alanlarla donattıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Şehrimiz için tarihe geçecek hizmetler ürettik ve yeni projelerle ilçemizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Hemşehrilerime daha iyi imkânlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkes için projeler üretiyoruz. Özellikle göreve geldiğimizden bu yana hemşehrilerimin daha mutlu ve huzurlu olabileceği sosyal yaşam alanları ile tesisler yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallesi’ndeki Sinan Kütüphanesi’ni geçtiğimiz yıllarda şehrimize kazandırdık. Gençlerimiz hem ders çalışıyor, hem verimli vakit geçiriyor, hem de sosyalleşerek keyifli zaman geçiriyorlar. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında Kayserililerin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katıyoruz. Özellikle yaptığımız projeler, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Her yaştan öğrenciye hitap eden bu Sinan Kütüphanelerimiz, çocuklarımızın bilgiye kolayca erişebilmeleri ve derslerine odaklanmaları için ideal bir ortam sağlıyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir. Gençlerimize daha güzel yarınlar bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitimöğretime desteği artırarak devam ettireceğiz ve ülkemizin geleceği olan gençlerimiz, çocuklarımız için yatırımlarımız sürecektir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında hemşehrilerimin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Kütüphanelerden faydalanan gençler ise; "Sınavlara hazırlanırken burayı tercih ediyoruz. Sessiz ve konforlu ortamda ders çalışmak çok verimli oluyor. Diğer arkadaşlarımızın ders çalıştığını görmek bizi motive ediyor. Bu kütüphaneler tam da istediğimiz şekilde dizayn edilmiş. Ev ortamından bile daha güzel. Yazın serin, kışın sıcak. Ücretsiz ikramlardan internet hizmetine kadar her yönüyle çok memnunuz. Bu güzel hizmetten dolayı özellikle Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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