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        Spor A.Ş., festivallerin de vazgeçilmezi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında oluşturduğu oyun ve spor alanlarıyla festival coşkusuna hareket kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Spor A.Ş., festivallerin de vazgeçilmezi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri kapsamında oluşturduğu oyun ve spor alanlarıyla festival coşkusuna hareket kattı.

        Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin köklü mutfak kültürünü tanıtmak, yöresel lezzetleri daha geniş kitlelerle buluşturmak ve gastronomi turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen 4. Kayseri Gastronomi Günleri'ne sporun enerjisini taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen festival boyunca Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kurulan etkinlik alanları, ziyaretçilere dört gün boyunca sportif ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir festival deneyimi sundu. Festival alanında ziyaretçilerin aktif katılımını desteklemek amacıyla 9 adet ahşap oyun alanı, 4 adet şişme oyun alanı ve 1 adet voleybol alanı oluşturuldu. Etkinlik alanlarında gün boyunca hizmet veren Spor A.Ş., her yaştan katılımcının sporla buluşmasına, keyifli vakit geçirmesine ve festival coşkusunu farklı aktivitelerle yaşamasına katkı sağladı. Gastronomi Günleri'nin renkli atmosferine sürpriz spor etkinlikleri de damga vurdu. Ziyaretçiler gastronomi lezzetlerini keşfederken festival alanında bir anda yaşanan basketbol ve futbol heyecanı, etkinliğe farklı bir dinamizm kazandırdı. Beklenmedik karşılaşmalar, eğlenceli anlar ve yoğun katılımla renklenen etkinlikler, festivalin hafızalarda yer edecek anları arasında yer aldı. 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sporun birleştirici gücünü farklı organizasyonlara taşıyarak kentteki sosyal ve kültürel etkinliklerin daha hareketli ve etkileşimli hale gelmesine katkı sundu. Gastronomi kültürü ile sportif faaliyetleri aynı atmosferde buluşturan uygulamalar, ziyaretçilere yalnızca lezzetlerin değil, sporun ve eğlencenin de öne çıktığı bir festival deneyimi yaşattı.

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        Dört gün boyunca süren 4. Kayseri Gastronomi Günleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin sportif etkinlikleriyle tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal yaşamını zenginleştiren, vatandaşların aktif yaşam kültürünü destekleyen ve farklı yaş gruplarını ortak etkinliklerde buluşturan çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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