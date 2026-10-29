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        Kayserispor - Muğlaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek

        TFF 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Muğlaspor arasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Kayserispor - Muğlaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek

        TFF 1. Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Muğlaspor arasında 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak mücadelede hakem Yiğit Arslan düdük çalacak.

        Kayserispor 1. Lig'in 13. Haftasında Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrı Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

        Kayserispor ile Batman Petrolspor maçı Kadir Has Stadyumu'nda saat 20.00’da başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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