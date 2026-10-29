Kayserispor - Muğlaspor maçını Yiğit Arslan yönetecek

Kayserispor 1. Lig'in 13. Haftasında Muğlaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Yiğit Arslan yönetecek. Arslan’ın yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Çağrı Yıldırım yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

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