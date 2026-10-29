Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, yol ve katlı kavşak çalışmalarını yerinde inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yol ve katlı kavşak yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar sürdüren Büyükkılıç, Talas ile Organize Sanayi Bölgesi arasındaki ulaşım bağlantısını sağlayacak 15 Temmuz Bulvarı ile Mehmet Özhaseki Bulvarı arasındaki yol ve katlı kavşak yapım çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden projenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışmaların kısa sürede yüzde 50 seviyesine ulaştığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Buradaki yüklenici firmamızı zamanından önce işimizi bitirme yönünde irade gösterdiğinden dolayı tebrik ediyorum. Geldik, yerinde gördük. Beklediğimden çok daha fazla ilerlemiş. Ekibimizi tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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İnceleme gezisi sırasında Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.