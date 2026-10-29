Kapadokya'daki çöken peribacası havadan görüntülendi

Nevşehir'in Göreme beldesinde çöken peribacası havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Göreme Açık Hava Müzesi girişinde bulunan peribacalarından bir tanesi yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede kriz masası oluşturulurken Vali Hüseyin Kök, burada yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı.

Kayaların altında kalan cenazelere ulaşma çalışması devam ederken, bölge dron ile de görüntülendi.