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        Kayseri'de 50 metre yükseklikten iş yerlerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        KAYSERİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Kazada sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 02:16 Güncelleme:
        Kayseri'de 50 metre yükseklikten iş yerlerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        KAYSERİ’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Kazada sürücü yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında İncesu ilçesinde meydana geldi. Adem D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan iş yerlerinin üzerine düştü. Kazada sürücü Adem D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye görevlilerinin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık personeline teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İş yerlerinde hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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