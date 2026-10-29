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        Kayserispor kupaya veda etti

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Bitlis 1916 Sporda 41 yenilerek, elendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:47 Güncelleme:
        Kayserispor kupaya veda etti

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Bitlis 1916 Sporda 41 yenilerek, elendi.

        Stat: Bitlis Eren Stadyumu

        Hakemler: ilker Yasin Avcı,

        Bitlis 1916 Spor: Eren Kays, Ayaz Arslan, Enes Bağdemir, Alper Uludağ, (Mert Denizli dk.35), Ali Kabahasanoğlu, Mehmet Emin Öztürk, Ali Akkuş, (Okan Toprak dk.46), Halil Yılmaz, Efe Kemal Güler, (Mert Çayır dk.63), Yusuf Efe Saydam, (Enes İslam İlkin dk.63), Muhammed Arslantaş

        Kayserispor: Hasan Kaan Yalçı, Enes Melih Gökçek, (Efe Mikail Kulaklık dk.84), Muhammed Talha Yaşar, Malik Hayvali, Yusuf Göktuğ Özkılıç, (Enes Tulgay dk.46), Mustafa Arda İçgül, Aras Çelik, Necip Özer, (Ahmet Hüseyin Altun dk,46), Ataol Taylan Karapınar, (Güneş Talas dk.52), Brenet, Erlap Çam, (Tarık Baturalp Başkan dk.46)

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        Goller: Ali Akkuş (dk.30), Muhammed Arslantaş (dk.45), Halil Yılmaz (dk.53), Enes İslam İlkin (dk.80) (Bitlis 1916 Spor), Mert Denizli (dk.62 kendi kalesine) (Kayserispor)

        Sarı kartlar: Muhammed Arslantaş (Bitlis 1916 Spor), Enes Melih Gökçek, Yusuf Göktürk Özkılıç (Kayserispor)

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