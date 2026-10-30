Melikgazi'de 'Elma Günleri' başlıyor

Çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklere imza atan Melikgazi Belediyesi; Çarşı Melikgazi'de düzenleyeceği Elma Günleri ile Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar’da yetişen çeşitli türdeki yöresel elmaların tanıtımını yaparak vatandaşlarla buluşturacak.

Çarşı Melikgazi'de 31 Ekim ile 1 Kasım günlerinde düzenlenecek olan Elma Günleri'ne tüm vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Kışlık elmalarınız bu sene Çarşı Melikgazi'den. Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar'da tonlarca elma yetişiyor. 15 çeşide yakın elma var. Elmalarımıza sahip çıkıp güçlü bir şekilde tanıtalım. Elma hem diyet, hem sağlık, hem sirke için, hem içecek olarak hem de bütün pastane ürünlerinde, evde yaptığımız gıda ürünlerinde önemli bir nimet. Dolayısıyla Elma Günleri’ni Çarşı Melikgazi’de düzenliyoruz. 31 Ekim ile 1 Kasım Pazar günlerinde herkesi kışlık elmalarını almaya davet ediyoruz. Burada atölyeler, söyleşi ve yarışmalarla çeşitli sürpriz etkinlikler de olacak. Ayrıca saat 15.00’te Ünlü Şef ve Yazar Yunus Emre Akkor ile ‘Anadolu Mutfağında Elmanın İzleri’ konulu söyleşi ve canlı mutfak gösterisi de olacak. Cumartesi günü saat 10.00 başlayacak etkinliğimiz gün boyu devam edecek. Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar’ın o güzel elmalarını tatmaya, almaya ve bütün etkinliklere katılmaya tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi.