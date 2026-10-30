1966 Turanspor'dan Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı mesaj

1966 Turanspor’un Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kayseri’de 1966 Turanspor Kulübü, Cumhuriyetinin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı ve Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan pankartla sahaya çıktı.

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