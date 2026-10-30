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        1966 Turanspor'dan Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı mesaj

        Kayseri'de 1966 Turanspor Kulübü, Cumhuriyetinin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı ve Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlanan pankartla sahaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 04:55 Güncelleme:
        1966 Turanspor'dan Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı mesaj

        Kayseri’de 1966 Turanspor Kulübü, Cumhuriyetinin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla oynanan karşılaşma öncesinde Türk bayrağı ve Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan pankartla sahaya çıktı.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Argıncık Stadyumu’nda oynanan 1966 Turanspor Güneşspor müsabakası öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte futbolcular, üzerinde "Cumhuriyetinin 103. yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankart açarak, Türk bayrağıyla poz verdi. Anlamlı etkinlikle Cumhuriyet Bayramı coşkusu futbol sahasına taşındı.

        1966 Turanspor’un Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlik, sporun birleştirici gücünü ve milli değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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