Kayseri'de Pınarbaşı kimyonu için özel üretim alanı oluşturuluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesiyle özdeşleşen kimyonun tanıtılması ve üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Doğal Ürünler Bahçesi'nde özel üretim alanı oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerel tarımsal değerlerin korunması ve alternatif ürün yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Hobi Bahçeleri Müdürlüğü tarafından Doğal Ürünler Bahçesi'nin bir bölümü Pınarbaşı kimyonu yetiştiriciliğine ayrıldı.

İlk kez gerçekleştirilecek ekim çalışmasıyla, Pınarbaşı'nın önemli tarımsal değerlerinden kimyonun bilinirliğinin artırılması ve yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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Çalışmayla kimyonun yetiştirilme sürecinin takip edilmesi, yerel üretimin desteklenmesi ve Kayseri'nin tarımsal çeşitliliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Pınarbaşı kimyonu, Kayseri Gastronomi Günleri'nde de ilgi görmüştü. Etkinliğe katılan şef Mehmet Yalçınkaya, Pınarbaşı kimyonunun Türkiye'nin en değerli kimyonlarından biri olduğunu belirtmişti.

Büyükşehir Belediyesinin çalışmasıyla, kentin yerel tarımsal ürünlerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunulması hedefleniyor.