Yöresel elmalar Çarşı Melikgazi'de vatandaşlarla buluşacak

Kayseri'nin Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinde yetiştirilen yöresel elmaların tanıtılması amacıyla 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde "Elma Günleri" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediyesi tarafından Çarşı Melikgazi’de gerçekleştirilecek etkinlikte, bölgeye özgü yaklaşık 15 çeşit elma vatandaşlarla buluşturulacak.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında elma çeşitlerinin tanıtımının yanı sıra çeşitli atölyeler, söyleşiler ve yarışmalar düzenlenecek.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açıklamada, Kayseri’nin önemli tarımsal ürünlerinden olan yöresel elmaların tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

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Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar'da tonlarca elma üretildiğini ifade eden Palancıoğlu, elmanın beslenmeden sağlığa, sirke ve içecek üretiminden pastacılık ürünlerine kadar birçok alanda kullanıldığını kaydetti.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Palancıoğlu, 31 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak programın gün boyunca devam edeceğini bildirdi.

Etkinlik kapsamında şef ve yazar Yunus Emre Akkor da "Anadolu Mutfağında Elmanın İzleri" konulu söyleşi ve canlı mutfak gösterisiyle katılımcılarla buluşacak.