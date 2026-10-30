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        Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde 'Gönül Köprüsünde 1. Yıl' buluşması

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğinde Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nin birinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek özel programda, halk ozanları sazları ve sözleriyle Kayserililerle buluşacak. 'Gönül Köprümüzde 1. Yıl: Kayseri Halk Ozanları Buluşması', 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:57 Güncelleme:
        Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde 'Gönül Köprüsünde 1. Yıl' buluşması

        Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğinde Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nin birinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek özel programda, halk ozanları sazları ve sözleriyle Kayserililerle buluşacak. ‘Gönül Köprümüzde 1. Yıl: Kayseri Halk Ozanları Buluşması', 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültürel mirasını yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik etkinliklerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Mimar Sinan Parkı içerisinde yer alan Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nin birinci yılına özel olarak ‘Gönül Köprümüzde 1. Yıl: Kayseri Halk Ozanları Buluşması' programı düzenlenecek. Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek programda, Türk kültürünün önemli unsurlarından biri olan âşıklık geleneğinin seçkin örnekleri sanatseverlerle buluşacak.

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        Saz ve söz geleneği aynı çatı altında buluşacak

        Sunuculuğunu Dost Cemali'nin üstleneceği programda Ozan Halil Daylak, Âşık Gulfani, Ozan Köroğlu ve Hülya Şen sahne alacak. Halk ozanlarının türküleri, şiirleri ve sözlü kültür geleneğini yansıtan eserleriyle renklenecek buluşma, Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına katkı sunacak.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete kazandırılan ve Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi, halk ozanlarının eserlerini, şiir ve müziklerini vatandaşlarla buluşturan önemli bir kültür mekânı olarak faaliyet gösteriyor. Birinci yıl dolayısıyla düzenlenen buluşma da saz ve söz geleneğinin yaşatılmasına, halk ozanlarının sanatlarının tanıtılmasına ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

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        31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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