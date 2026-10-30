Kayseri'de Halk Ozanları Kültür Evi'nin birinci yılı kutlanacak

Halk ozanlarının türkü, şiir ve çeşitli eserlerini seslendireceği programda, geleneksel saz ve söz kültürünün seçkin örnekleri sunulacak.

Yarın saat 19.00'da başlayacak ve sunuculuğunu Dost Cemali'nin yapacağı etkinlikte, Ozan Halil Daylak, Aşık Gulfani, Ozan Köroğlu ve Hülya Şen sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği işbirliğinde, Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde düzenlenecek programda, Türk kültürünün önemli unsurlarından aşıklık geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

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