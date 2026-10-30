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        Dini nikahla birlikte yaşayan çift, bıçakla birbirini yaraladı

        KAYSERİ'de dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. Yılmaz Y., bıçakla birbirini yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Dini nikahla birlikte yaşayan çift, bıçakla birbirini yaraladı

        KAYSERİ’de dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. Yılmaz Y., bıçakla birbirini yaraladı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokak’ta meydana geldi. 13 katlı apartmanın görevli dairesinde, dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çift birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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