Kayseri'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 30.10.2026 - 12:30 Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'taki bir apartmanda Y.Y. ile E.Ö.Z. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Y.Y. ile E.Ö.Z. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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