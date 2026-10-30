Kocasinan'da Kozakent Projesi ile yeni yerleşim alanı oluşturulacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayata geçirilecek Kozakent Projesi ile Kayseri'ye sosyal, kültürel ve sportif donatılarıyla yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını bildirdi.

Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'nin gelişimine katkı sunacak projelere yenisini eklediklerini belirterek, Kozakent'in bütüncül şehircilik anlayışıyla planlandığını kaydetti.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yakın zamanda açılışı gerçekleştirilen ve merhum Ali İhsan Alçı'nın adı verilen bulvar üzerinde belediyeye ait arsaların bulunduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, bu arsaların satışa çıkarıldığını, 3 Kasım'da yeni bir etapta daha satış gerçekleştirileceğini belirtti.

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Bölgede henüz yapılaşmanın başlamadığını ve bölgenin imar çalışmalarıyla yeni bir gelişim sürecine gireceğini kaydeden Çolakbayrakdar, bu alanın gelecekte nasıl bir yaşam merkezine dönüşeceğini vatandaşlara anlatmak amacıyla bölgenin tamamına Kozakent adını verdiklerini ifade etti.

Çolakbayrakdar, projede okul, cami, pazar yeri, ticaret alanları, Kocasinan Akademisi, sosyal ve spor tesisleri, park alanları ile ulaşım yollarının yer alacağını kaydetti.

Bölgenin çevresinde yeni imar alanlarının oluştuğuna dikkati çeken Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın geleceğine yönelik şehircilik çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

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Çolakbayrakdar, bölgenin insanların huzurla yaşayabildiği, sosyalleşebildiği, çocukların güvenle büyüyebildiği ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabildiği kapsamlı bir yaşam alanı olarak Kayseri'ye kazandırılacağını kaydetti.