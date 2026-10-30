Kocasinan Şimşekspor, Malatya yolcusu

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, ligin 3. hafta karşılaşmasında Pazar günü deplasmanda Battalgazi Belediyespor’a konuk olacak.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, Battalgazi Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve ardından karayolu ile Malatya’ya giderek maç saatini beklemeye başlayacak. Geride kalan 2. hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarısiyahlılar 3 puanla 6. sırada yer alıyor. Kocasinan Şimşekspor’da zorlu deplasmanda öncesi sakatlığı süren kaleci Hasan Göksu dışında eksik isim bulunmuyor.

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Pazar günü Malatya Battalgazi Çim Sahada oynanacak olan Battalgazi Belediyespor ile Kocasinan Şimşekspor maçı saati 14.00’de başlayacak ve hakem Eyyüp Salih Mol düdük çalacak.