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        Münir Borazan'ın acı günü

        Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Münir Borazan'ın acı günü

        Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti.

        Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla nedeniyle hayatını kaybetti. Merhume Borazan’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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