Münir Borazan'ın acı günü
Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan'ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti.
Giriş: 30.10.2026 - 13:57 Güncelleme:
Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan hayatını kaybetti.
Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan’ın annesi Seniye Borazan, yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla nedeniyle hayatını kaybetti. Merhume Borazan’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Elagöz Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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