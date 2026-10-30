Erciyes'e kar yağdı, güzel görüntüler ortaya çıktı
Erciyes Dağı yağan kar ile beraber beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Giriş: 30.10.2026 - 14:26 Güncelleme:
Erciyes Dağı yağan kar ile beraber beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağan kar ile berber dağ beyaza bürünürken, güzel görüntüler ortaya çıktı. Bulutların arasından dron ile çekilen görüntüler de kendine hayran bıraktı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ