Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes'teki atletizm pistini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapımı tamamlanan atletizm pistinde incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes'i 4 mevsim sporun ve kamp faaliyetlerinin merkezi haline getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tesise atletizm pisti kazandırıldı.

Pistte incelemelerde bulunan Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin spor altyapısını her geçen gün güçlendirdiklerini belirtti.

Erciyes'in sadece kayak sezonunda değil, yılın 12 ayı hizmet veren bir merkez haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

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"2029 Dünya Spor Başkenti unvanını nitelikli hale getirme adına çalışmalarımızı, çabalarımızı sürdürüyoruz. Burada FIFA standartlarında 8 futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkeziyle bir kamp merkezi oluşturduk. Geçtiğimiz sezon 40’ın üzerinde yurt içinden ve yurt dışından takım kamp yaptı. Bisiklet, basketbol, voleybol derken cıvıl cıvıl, pırıl pırıl bir merkezimiz var. 'Bir de atletizm pistimiz olsun' diyorduk. Bu anlamda kamp yapmak isteyenlere cevap verememenin mahcubiyetini yaşıyorduk. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a talimatları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum."