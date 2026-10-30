Başkan Büyükkılıç: "Erciyes'e atletizm pisti kazandırdık"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapımı tamamlanan atletizm pistini yerinde inceledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç; "Bir de atletizm pistimiz olsun diyorduk. Erciyes'e atletizm pisti kazandırdık. Ortaya pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, yemyeşil bir pist çıktı" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. FIFA standartlarında 8 futbol sahası, sosyal tesisleri, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkeziyle farklı branşlardan sporculara hizmet veren merkezde yapımı tamamlanan atletizm pisti, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından yerinde incelendi.

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İnceleme ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ve Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu eşlik etti. Erciyes’i dört mevsim sporun ve kamp faaliyetlerinin merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını nitelikli yatırımlarla taçlandırmayı hedeflediklerini vurguladı. Büyükkılıç, "2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını nitelikli hale getirme adına çalışmalarımızı, çabalarımızı sürdürüyoruz. Burada FIFA standartlarında 8 adet futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkeziyle bir kamp merkezi oluşturduk. Geçtiğimiz sezon 40’ın üzerinde yurt içinden ve yurt dışından takım kamp yaptı. Değişik branşlardaki sporcularımız burada kamplar gerçekleştirdi. Bisiklet, basketbol, voleybol derken cıvıl cıvıl, pırıl pırıl bir merkezimiz var" diye konuştu. Erciyes’in yalnızca kayak sezonunda hizmet veren bir merkez olmaktan çıkarak dört mevsim turizmin ve sporun önemli adreslerinden biri haline geldiğini belirten Büyükkılıç, yaklaşık 25 oteliyle bölgenin yılın her döneminde ziyaretçi ağırladığını ifade etti. Atletizm pistinin Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirten Başkan Büyükkılıç, yatırımın hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti. Büyükkılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

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"Bir de atletizm pistimiz olsun diyorduk. Bu anlamda kamp yapmak isteyenlere cevap verememenin mahcubiyetini yaşıyorduk. İyi ki Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak var. Allah’ın izniyle kendisine arz ettik, gerekli talimatları verdi. Pistimizin birlikte yapılması yönündeki gayretimizi tamamladık. Ortaya pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, yemyeşil bir pist çıktı. Dört mevsim yemyeşil kalacak diyoruz, yüzümüz gülüyor. Atletizm pistimiz tamamlandı. Yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Erciyes şartlarında bu hizmetleri hayata geçirmek zor, bunun farkındayız. Arkadaşlarımız geceli gündüzlü çalışarak tamamladılar. Hayırlı, uğurlu olsun."

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"Her branştan sporcumuzu Erciyes’e bekliyoruz"

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sorumlusu Gülşah Özdoğan Bıkmaz da merkezin farklı branşlardan milli takımlara ve spor kulüplerine ev sahipliği yaptığını belirterek, Modern Pentatlon Milli Takımı ile Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nın kamp çalışmalarına dikkat çekti. Bıkmaz, "Modern Pentatlon Milli Takımı sporcuları, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depolayarak kamp yaptı. Çok memnun kaldılar. Beş branşlı bir takım. Diğer takımlara ve federasyonlara da burasıyla ilgili bilgi verip tavsiye edeceklerini, tesisin çok güzel olduğunu ve kendilerine çok faydalı olduğunu söylediler. Buradan Balkanlar'daki şampiyonaya gittiler. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı da 21 gün burada kamp yaptı. Onlar da Meksika’ya gitti. Tesisimiz çok kapsamlı, herkes memnuniyetle ayrılıyor" dedi. Merkezin yalnızca futbola yönelik hizmet vermediğini vurgulayan Bıkmaz, "Futboldan ziyade her branşa hizmet ediyoruz. Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, ragbi, beyzbol, yüzme gibi branşların yanı sıra ekstrem sporlar ve atıcılık branşından sporcuları da ağırladık. Süper Lig’den, birinci ligden takımların yanı sıra Kazakistan Milli Takımı, Ampute Futbol Milli Takımı ve bu yıl ilk kez Modern Pentatlon Milli Takımı'nı ağırladık. Sezonumuzda 50’ye yakın takım burada kamp yaptı. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu. Kayseri’nin spor turizmi, ulaşım ve turizm altyapısıyla önemli avantajlara sahip olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, yatırımların ekip çalışmasıyla hayata geçirildiğini belirterek, "Kayseri büyükşehir ama kolay yaşanılan şehirdir, büyükşehirlerin konforunu yaşatan güzel bir şehirdir" ifadelerini kullandı. Erciyes’in ulaşım kolaylığı ve farklı turizm seçenekleriyle ziyaretçilere önemli imkânlar sunduğunu da vurgulayan Büyükkılıç, "İstanbul’dan uçakla bir saatte geliyorsun, 20 kilometrelik yüksekliğe otoban gibi yollarla çıkıyorsun. Kayseri’ye gelip kayak mı yaparsın, değişik branşlarda kamp mı yaparsın, spor mu yaparsın? Sonra Develi’ye iniyor cıvıklıyı yiyor, ardından Kayseri’ye tekrar iniyorsun" dedi.

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Atletizm pistinin tamamlanmasıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin farklı branşlara yönelik hizmet kapasitesi daha da genişlerken, Kayseri’nin 2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda spor turizmine yönelik altyapı yatırımları da güç kazanmış oldu.