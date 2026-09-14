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        Kayseri'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2026 - 00:51 Güncelleme:
        Kayseri'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Esentepe Antalya Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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