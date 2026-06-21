Kayseri'de FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Basketbol Turnuvası düzenlenecek

TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri, FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Basketbol Federasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyon, 10-12 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.



Organizasyona, Türkiye, Almanya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, İtalya, Letonya, Polonya, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan, İran, Cezayir, Gana, Meksika ve Togo'nun da aralarında bulunduğu birçok ülkeden takım katılacak.



Turnuvada dereceye giren takımlar, FIBA Dünya Turu Challenger bileti için de mücadele edecek.

