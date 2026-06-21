Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeraltı Çarşı'ndaki havalandırma boşluğuna düşen kediyi çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, hayvanı gerekli kontrollerinin yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi'ne teslim etti.

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