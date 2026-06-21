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        Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeraltı Çarşı'ndaki havalandırma boşluğuna düşen kediyi çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

        Ekipler, hayvanı gerekli kontrollerinin yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi'ne teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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