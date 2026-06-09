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        Kayseri'de Gülük Sosyal Yaşam Merkezi tanıtıldı

        Melikgazi Belediyesince hayata geçirilen Gülük Sosyal Yaşam Merkezinın tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 15:00 Güncelleme:
        Kayseri'de Gülük Sosyal Yaşam Merkezi tanıtıldı

        Melikgazi Belediyesince hayata geçirilen Gülük Sosyal Yaşam Merkezinın tanıtımı yapıldı.


        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanıtım kapsamında Türk seramik sanatçısı ve ressam Günseli Kato "Emeğin ve Kadının Hikayesi" konulu söyleşide kadınlara bir araya geldi.

        Kadınların bir arada olmasının önemini vurgulayan Kato, kadınlar sayesinde ülkenin daha da ileriye gideceğini belirtti.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nun kadınlara yönelik gerçekleştirdiği projelere değinen Kato, "Anadolu’ya geldiğim zaman ruhum renkleniyor. Ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Gülük Sosyal Yaşam Merkezi'nin hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

        Başkan Palancıoğlu ise sosyal tesisin geniş kullanım alanları ile çok yönlü aktivitelere ev sahipliği yapacağını ve sosyal yaşama katkı sağlayacağını belirtti.

        Belediye başkanlığını ev kadınlarına benzettiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

        "7 gün 24 saat hizmet var. Tam 58 mahallemiz var. Biz de mahallelerimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Gülük Mahallemize yaptığımız sosyal tesisimiz çok güzel oldu. Buraya beklentimizin üzerinde bir rağbet oldu. Burada bir kütüphane, Atölye Melikgazi, sınıflar, spor salonu ve kafeterya var. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemize 18 Akıl Küpü Kütüphanesi kazandırdık. Kütüphanelerimizde gençlerimiz belli kurallarda, nitelikli ve güvenli ortamda ders çalışıyor. Atölye Melikgazi'de kadınlar üretecek. Kadınların el emeği, ev tekstili çalışmaları Atölye Melikgazi'de ürüne dönüşecek. Ürün başına ücret ödeyerek belli ürünleri satın alacağız. Tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Dolayısıyla da ev bütçesine biraz katkımız olacak. İnternet üzerinden 2-3 dilde satışlarımız olacak. Büyük firmalarla anlaşacağız."

        Gülük Mahalle Muhtarı Zeynep Akyurt da Gülük Sosyal Yaşam Merkezi ve mahallesine yapılan diğer hizmetler için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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