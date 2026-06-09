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        Kayseri'de milli coşku dev ekranda izlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası heyecanını kuracağı dev ekranda vatandaşlarla buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Kayseri'de milli coşku dev ekranda izlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası heyecanını kuracağı dev ekranda vatandaşlarla buluşturacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını kazanan kentte Büyükşehir Belediyesi, 2026 Dünya Kupası heyecanı dolayısıyla 14 Haziran Pazar günü saat 06.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne dev ekran kuracak.

        Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın, Avustralya ile oynayacağı ilk grup karşılaşması, bu dev ekrandan izlenebilecek.

        Etkinlik kapsamında vatandaşlara sıcak çay, çorba ve simit ikramında bulunulacak. Kayserililer, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek hem milli takım heyecanını paylaşacak hem de Dünya Kupası atmosferini hep birlikte yaşayacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'nin uzun yıllar sonra Dünya Kupası sahnesinde yer almasının tüm vatandaşlar için ayrı bir gurur ve heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

        Kayserilileri milli takımın yanında olmaya davet eden Büyükkılıç, vatandaşların karşılaşmayı konforlu ve coşkulu bir atmosferde takip edebilmesi için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade etti.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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