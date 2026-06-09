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        Kayseri'de "Okul Sporları Satranç Turnuvası" başladı

        Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen "Okul Sporları Satranç Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Kayseri'de "Okul Sporları Satranç Turnuvası" başladı

        Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen "Okul Sporları Satranç Turnuvası" başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen "İlkokullar Arası Ödüllü Satranç Takım Turnuvası"nın ilk gününde sporcularla bir araya gelen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocuklarla sohbet etti.

        Etkinlikte konuşan Çolakbayrakdar, sporculara başarılar dileyerek, gelecek yıllarda katılımın daha da artmasını temenni etti.

        Turnuvaya 50 okuldan 84 takım ve yaklaşık 490 sporcunun katıldığını anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızın daha iyi ortamlarda yaşayabilmeleri ve gelişebilmeleri için gerek sportif gerek bedensel ve fiziksel gerekse ruhsal anlamda gelişimlerini destekleyecek her türlü projeye destek veriyor, bu projelerin içinde yer alıyor ve bizzat yürütücülüğünü üstleniyoruz. Satranç da bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projelerden biridir. İstiyoruz ki gençlerimiz, kendilerini geliştirebilecekleri daha iyi ortamlarda vakit geçirme imkanı bulsunlar. Bu nedenle satrançla zihinlerini doğru şekilde çalıştırabilmelerini, doğru mekanlarda ve kişilerle bir arada olmalarını sağlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

        Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Süleyman Çağlıköse ise hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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