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        KAYMEK, yaz okulu programı için kayıt sürecini başlattı

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından geleneksel hale getirilen yaz okulu programı için kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:15 Güncelleme:
        KAYMEK, yaz okulu programı için kayıt sürecini başlattı

        Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından geleneksel hale getirilen yaz okulu programı için kayıtlar başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK, çocukların yaz tatilini hem eğitici hem de keyifli etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla yaz okulu programı hazırladı.

        Bu kapsamda 8-30 Haziran tarihleri arasında devam edecek kayıt sürecinde öğrenciler sanat, spor, kültürel ve sosyal faaliyetlerden oluşan kurs seçenekleri arasından ilgi alanlarına uygun programlara katılabilecek.

        Çocuklar, yaz okulunda yeni beceriler kazanacak, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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