KAYMEK, yaz okulu programı için kayıt sürecini başlattı

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından geleneksel hale getirilen yaz okulu programı için kayıtlar başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK, çocukların yaz tatilini hem eğitici hem de keyifli etkinliklerle değerlendirebilmeleri amacıyla yaz okulu programı hazırladı.



Bu kapsamda 8-30 Haziran tarihleri arasında devam edecek kayıt sürecinde öğrenciler sanat, spor, kültürel ve sosyal faaliyetlerden oluşan kurs seçenekleri arasından ilgi alanlarına uygun programlara katılabilecek.



Çocuklar, yaz okulunda yeni beceriler kazanacak, sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklerle buluşacak.

