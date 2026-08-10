Kayseri'de hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de, hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 10.08.2026 - 23:45 Güncelleme:
Kayseri'de, hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi İnönü Bulvarı'nda, hakkında "dolandırıcılık" ve "yağma" suçlarından 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.E'yi (26) gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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