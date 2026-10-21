Kayseri'de hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi (25) yakaladı.

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