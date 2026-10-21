Melikgazi'nin temizlik ekipleri mahallelerde sonbahar temizliğine başladı

Her yıl 58 mahallede başlattığı sonbahar temizliği çalışmasına bu yıl da devam eden Melikgazi Belediyesi, büyük bir temizlik ekibi ile Osmanlı, Danişmentgazi ve Selçuklu mahallelerini kapsayan Eskişehir Bağları Bölgesi’nde kapsamlı temizlik çalışmasına başladı.

Gelişen ve büyüyen Melikgazi’de temizlik ekiplerinin planlı bir çalışma ile günlük temizlik yaptığını ancak sonbahar mevsimi ile de tüm mahallelerin topyekûn pırıl pırıl olacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Artık sonbahar geldi. Melikgazi Belediyesi olarak Eskişehir Bağları Bölgesini kapsayan Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerimizde başlattığımız bir sonbahar temizliği yapıyoruz. Diğer mahallelerimize gidecek ve her yeri temizleyeceğiz. Burada 60'ın üzerinde araç ve yaklaşık 250300 personelimiz, bugün burada sahada çalışacak. Yolları süpüreceğiz, çimleri keseceğiz, kurumuş otları toplayacağız, geri dönüşümleri alacağız, hafriyatları kaldıracağız. Kısacası sonbahar temizliğini burada en iyi şekilde yapıp; vatandaşlarımızı rahatlatacağız" ifadelerini kullandı.

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Palancıoğlu, "Tüm mahallelerimizde bu çalışmalarımızı program dahilinde yaparak yağmur ve kar yağmadan inşallah temizliğimizi yapıp vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda yaşamalarını sağlayacağız. Ben tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 mahallemizde detaylı çalışma olacak. Bu bölgede muhtarlarımız da sağ olsunlar bize rehberlik ediyor. Temizlenmesi gereken yerleri gösterecekler. Dolayısıyla el ele vererek güzel bir sonbahar temizliğini başlatıyoruz. Mahallelerimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.