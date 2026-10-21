Talas Yamaç Paraşütü İniş Alanı'na göz kamaştıran tartan pist

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda yapımı tamamlanan yürüyüş yolu ve tartan pistte incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Yalçın, emek veren işçilerle ve alanı kullanan vatandaşlarla sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Spor ve sosyal yaşam bir arada

Ali Dağı’ndan süzülerek gökyüzünü renklendiren yamaç paraşütlerinin iniş noktası olan alan, tamamlanan yürüyüş yolu ve tartan pistle birlikte yeni bir kullanım imkânına kavuştu. Spor yapmak, yürüyüşe çıkmak ve açık havada vakit geçirmek isteyen vatandaşlara hitap eden düzenleme, bölgenin sosyal yaşamına da katkı sunuyor.

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Çalışmaları inceleyen Başkan Mustafa Yalçın, sahada görev yapan işçilerle bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti. Ardından alanda bulunan vatandaşlarla sohbet eden Yalçın, yapılan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerini dinledi.

Vatandaşlar da yapılan çalışmalarla modern bir parkura sahip olduklarını belirterek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.