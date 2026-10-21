Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri BİLİMFEST Kayseri Projesi Türkiye birincisi oldu

        BİLİMFEST Kayseri Projesi Türkiye birincisi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin BİLİMFEST Kayseri Projesi, Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri'nde Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:08 Güncelleme:
        BİLİMFEST Kayseri Projesi Türkiye birincisi oldu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin BİLİMFEST Kayseri Projesi, Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri'nde Türkiye birincisi oldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

        TÜBİTAK tarafından ilk kez düzenlenen ödül töreninde, bilimi toplumun tüm kesimlerine ulaştırmayı amaçlayan BİLİMFEST Kayseri Projesi birinciliğine layık görüldü.

        Ödülü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Abdullah Avan'a takdim etti.

        REKLAM

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, alınan ödülün bilim şehri Kayseri vizyonu için önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Tomarza'da taşımalı eğitim servis şoförlerine öğrenci güvenliği eğitimi
        Tomarza'da taşımalı eğitim servis şoförlerine öğrenci güvenliği eğitimi
        Başkan Büyükkılıç: "Yedioluk camii yeniden ibadete kazandırıldı"
        Başkan Büyükkılıç: "Yedioluk camii yeniden ibadete kazandırıldı"
        Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı'nda muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı'nda muhtarlarla bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı'nda muhtarlarla buluştu
        Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı'nda muhtarlarla buluştu
        Uzaklaştırma kararı bitti eve merdivenle girdi Merdiven ile girdiği evde ke...
        Uzaklaştırma kararı bitti eve merdivenle girdi Merdiven ile girdiği evde ke...
        ASIRLIK MEKTEPLER - Taş binada başlayan eğitim 100 yıldır sürüyor
        ASIRLIK MEKTEPLER - Taş binada başlayan eğitim 100 yıldır sürüyor