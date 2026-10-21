Başkan Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı'nda muhtarlarla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde muhtarlarla buluşarak kırsal mahallelerin taleplerini ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve yürütülen hizmetleri ele almak amacıyla ilk olarak KAYMEK Sarız Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıda mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, muhtarların mahallelerdeki sorunları en iyi bilen temsilciler olduğunu belirterek, hizmetlerin istişare ve dayanışma içerisinde sürdürüleceğini ifade etti.

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Sarız'daki programa AK Parti Sarız İlçe Başkanı Hulusi Kara, MHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Çelik, Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gün ve belediye bürokratları katıldı.

Daha sonra Pınarbaşı ilçesine geçen Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'nde ilçedeki 122 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Kırsal mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının tespiti ve çözüm süreçlerinin hızlandırılması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Büyükkılıç, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları muhtarlarla değerlendirdiklerini vurguladı.

Zaman kaybetmeden yapılması gereken hizmetleri paylaşmayı amaçladıklarını belirten Büyükkılıç, çalışmaların koordinasyon içerisinde süreceğini kaydetti.

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Pınarbaşı'daki toplantıya AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı İbrahim Ülker ile Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ayhan Küçüktaş ve Seçkin Özkan da katıldı.