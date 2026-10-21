Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin yükselen değerini yeni yatırım fırsatlarıyla taçlandırıyoruz" Kocasinan'ın stratejik noktalarındaki 11 arsaya yüzde 25 peşinat ve 12 ay taksit fırsatı

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde bulunan 7 adet villa arsası ile 4 adet konut ve ticaret arsasını yüzde 25 peşinat ve 12 ay taksit imkanıyla satışa sunuyor. İhalenin Kayseri’nin gelişimine, Kocasinan’ın geleceğine ve ilçenin yatırım potansiyeline katkı sağlayacağını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan’ı geleceğe hazırlarken şehrimizin ekonomik gelişimini destekleyen, yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunan ve ilçemizin değerini artıran çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Kayseri’nin geleceğine yapılan her yatırım, şehrimizin yarınlarına katkıdır"

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Kocasinan’ın her geçen gün gelişen yapısı, yatırım potansiyeli ve stratejik konumuyla Kayseri’nin geleceğinde önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrimizi her yönüyle daha ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Attığımız her adımda ilçemizin gelişimini, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ve Kayseri’mizin geleceğini birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz çalışmalar, yarının Kocasinan’ını şekillendirecek. Kayseri, üretim kültürü, girişimci ruhu, ticari birikimi ve yatırım potansiyeliyle ülkemizin önde gelen sayılı şehirlerinden biridir. Kocasinan da bu güçlü yapının önemli bir parçasıdır. İlçemizin farklı mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla hem yaşam alanlarının gelişmesine hem de ekonomik hareketliliğin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gayretimiz, Kocasinan’ın gelişim potansiyelini ortaya çıkarmak, Kayseri’nin ekonomik gücüne katkıda bulunmak ve ilçemizin geleceğine değer katacak yatırımların önünü açmaktır. Şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacak her fırsatı önemsiyor, Kocasinan’ı geleceğe hazırlarken uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Biz, bugünü planlarken yarını da düşünüyoruz. Kocasinan’ı daha güçlü, daha değerli ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyor, ilçemizin ve şehrimizin geleceğine katkı sağlayacak adımlar atmaya devam ediyoruz" İfadelerine yer verdi.

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Kocasinan’da yatırım fırsatı

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, ilçenin gelişimine katkı sağlamak, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara yeni imkanlar sunmak amacıyla 11 arsayı satışa çıkarıyor. Kocasinan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek ihale kapsamında; Erkilet Generalemir Mahallesi’nde 3 adet villa arsası, Oymaağaç Mahallesi’nde 4 adet villa arsası, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde 1 adet konut ve ticaret arsası, Mithatpaşa Mahallesi’nde ise 3 adet konut ve ticaret arsası yatırımcıların ilgisine sunulacak. Vatandaşların yatırım yapmasını kolaylaştırmak amacıyla arsalar, yüzde 25 peşinat ve 12 ay taksit imkanıyla 3 Kasım Salı günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek ihale kapsamında satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, şartname ve eklerini Kocasinan Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden temin edebilecek. İhale süreci ve arsalar hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan belediye yetkililerine ulaşabilecek.