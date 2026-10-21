Tomarza'da taşımalı eğitim servis şoförlerine öğrenci güvenliği eğitimi

Tomarza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde; öğrenci güvenliği, trafik kuralları, çocuk psikolojisi ve acil durum yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim, Tomarza İlçe Emniyet Amirliği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından verildi.

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